Хоккеисты НХЛ устроили никудышную драку на льду. Теперь над ними все издеваются

Игроки хоккейных клубов «Аризона Койотис» и «Даллас Старз» Люк Шенн и Антуан Руссель устроили драку во время матча 17 октября. Но это была очень странная драка: хоккеисты скорее агрессивно кланялись друг другу.

Вот полная запись инцидента:

Roussel & Schenn engage in hilarious, punchless fight SPORTSNET

Над дракой издеваются и СМИ (заголовок Deadspin: «Люк Шенн и Антуан Руссель устроили по-настоящему глупую драку»), и интернет-пользователи. В комментариях к видео они пишут: «Боже, от удара на 17-й секунде у меня брызнули слезы. В него вложена сила тысячи младенческих выдохов!» и «Выглядит так, будто они оба едут на дрезине».

Матч закончился победой «Старз» со счетом 3:1.