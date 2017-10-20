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Fever Ray выпустила клип «To the Moon and Back» (первый за восемь лет!). Посмотрите его прямо сейчас

Meduza
10:56, 20 октября 2017

Одна из главных скандинавских певиц — шведка Карин Дрейер, выступающая под псевдонимом Fever Ray, выпустила клип на песню «To the Moon and Back». Это первая сольная работа Дрейер за восемь лет. Последний альбом Fever Ray вышел в январе 2009 года.

Героиня видео просыпается в криогенной камере и отправляется на сюрреалистическое чаепитие.

Fever Ray — To The Moon And Back (Official Video)
Fever Ray

Дрейер — участница электронного дуэта The Knife, который она основала вместе со своим братом Олофом в 1999 году. В 2014 году группа приостановила свою деятельность. Песни Дрейер звучали в сериалах «Во все тяжкие» и «Викинги», а также в фильмах «Воображаемая любовь» Ксавье Долана и «Красная шапочка» Кэтрин Хардвик.

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