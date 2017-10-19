Редактор англоязычной «Медузы», американец Кевин Ротрок — обладатель магистерской степени по советской истории и активный пользователь твиттера с 14 тысячами подписчиков. Там Кевин не только пишет о России для западных читателей на английском, но и общается с русскоязычными пользователями. Каждый раз, когда он сталкивается с непонятными выражениями, то обращается за помощью к подписчикам (и те ему помогают!). По просьбе «Медузы» Кевин рассказал о русских словах и выражениях, которые удивили его больше всего.

Русский язык я начал изучать 16 лет назад. Мне было 18 — я только поступил в колледж и там нужно было записаться на курсы иностранного языка. Без всякой причины я выбрал русский. Так с ним и остался. Спустя семь лет я зарегистрировался в твиттере и постоянно советуюсь с читателями по поводу русского языка: меня часто поражают слова или фразы, которым нас не учили на лекциях в Калифорнии.

Все мои призывы о помощи начинаются со слова «Ребята». Само оно, на мой взгляд, ничем не примечательно, но это уже традиция: сразу понятно, что я обращаюсь к людям за лингвистическим советом. Часто это довольно глупые вопросы — например, что значат простые интернет-мемы. Вот лишь несколько примеров.

Любой американец знает, что смех пишется «AHAHAHA» или «LOL», или даже «LOLOLOL» (это если вас что-то особенно насмешило). В России , поэтому русские в интернете пишут друг другу: «АЗАЗА». В этом есть смысл с точки зрения звукоподражания — но для меня это сочетание букв выглядит психопатически, словно это звук бензопилы. Почему курица перешла через дорогу? Потому что ей надо на другую сторону! Азазаза.

Еще одно слово, о значении которого я мог бы и сам догадаться. На шутку можно отреагировать и дружеским «хех» — если, конечно, вы не орете от смеха. Однако русскоязычные интернет-пользователи вместо этого . Почему тогда не «зез», если они пишут «азаза»? Или почему они не пишут «акака» вместо «азаза»? Не говоря уже о том, как фаллически слово «кек» по-английски.

Опасности фаллических коннотаций подстерегают со всех сторон — взять хотя бы бывшего госсекретаря США Кондолизу Райс. По-видимому, некоторые критики Кондолизы в русском интернете переименовали ее в «Лизу Гондоновну», использовав грубую игру слов: « » (презерватив) и «кондол» (первые два слога в имени госсекретаря). В итоге получилось что-то вроде «Презерватиза Райс». Спасибо, Россия. Это был ваш величайший подарок Америке до того, как появился Трамп.

На этом шутки ниже пояса, конечно, не заканчиваются. В мае 2017 года компьютерную сеть МВД РФ поразил вирус. На скриншоте одной из зараженных машин, появившемся «ВКонтакте», видно, что у пользователя на рабочем столе была папка с названием «*** ПОЙМ» — это обсценная фраза, которая расшифровывается как «Ни черта не понятно». Буквально она переводится как «познаешь член», что звучит как довольно серьезная угроза сексуального насилия.

В июле 2016 года «Медуза» опубликовала расшифровку разговора между сотрудниками издания РБК и его новыми руководителями, которые пришли после ухода Елизаветы Осетинской и Романа Баданина (по некоторым данным, их отставка была связана с недовольством Кремля по поводу публикаций РБК). После того, как вышла расшифровка тайно записанного разговора, генеральный директор РБК Николай Молибог призвал уволиться того, кто сделал запись. В фейсбуке он написал: «Те наши коллеги по РБК, кто это сделал или кто считает этот поступок нормальным, могут катиться к ****».

Фраза, которую использовал Молибог, буквально означает «катиться к пенисам». Вы — репортер, распространивший аудиозапись? Да, сэр или мадам, можете катиться к пенисам. Звучит как безумная противопожарная инструкция. Вы горите? Немедленно ложитесь на землю и катитесь к пенисам!

Впрочем, не все сводится к пенисам. Несколько месяцев назад интернет-пользователи начали угрожать журналисту «Фонтанки», который рассказал о российских наемниках, воюющих в Сирии. Люди полагали, что его репортаж может поставить под угрозу некоторых бойцов и членов их семей, и из-за этого в интернете начались ожесточенные споры — в частности, его обещали пощупать за вымя. Фраза «пощупать за вымя» буквально означает «потрогать вымя». В действительности ее значение ближе к «схватить кого-нибудь за яйца» или «отметелить».

Когда я спросил об этой фразе в твиттере, люди явно решили, что кто-то прислал эту угрозу мне. Официальный аккаунт российского МИДа даже затвитил шутку, попросив людей «не щупать журналистов за вымя» и приложив фотографию взволнованной коровы с подписью: «Vymia?» Весело! За исключением того, что угроза на самом деле была адресована журналисту в Санкт-Петербурге, который разоблачил российских наемников в Сирии. Азаза?

Когда работаешь с русским языком, важно не забывать и о заднице. А этот перл вдобавок связан с ежиком. На русском «испугать ежа голой жопой» значит пригрозить чем-то совершенно не устрашающим — ведь у ежей есть колючки, так что им голая задница совершенно не страшна (а ровно наоборот).

Я видел ежа только раз в жизни. Это было в Юрмале, в Латвии; я посветил на него фонариком и это крошечное создание застыло в ужасе. Применять задницу не пришлось.

Я не модный чувак и обычно не слушаю популярную музыку. Каждый месяц я жертвую по пять долларов KCSM, джазовой радиостанции в калифорнийском Сан-Матео — это недалеко от места, где я вырос. Когда я просыпаюсь, мои первые слова, как правило — «Алекса, включи KCSM на Tunein». Так что можете представить мое замешательство, когда я 2015 году познакомился с клипом на песню «Слышь, ты чё такая дерзкая, а???» музыкантов Натана и Тимати. Это видео мало чем отличается от любого другого хип-хоп трека — с накачанными мужчинами, грудастыми женщинами и людьми, танцующими на парковке.

Если смотреть перевод слова «дерзкая» на английский, то первым предлагают «impudent» («беззастенчивый») — литературное слово, которому не место в песне Тимати. Представьте, как он подмигивает сексуальной девушке и говорит: «Послушай, девчонка, почему ты такая беззастенчивая, а?»

Так как большинство россиян, говорящих по-английски, изучали британский диалект, многие мои подписчики в твиттере предлагали слова «cheeky» («развязная») или «saucy» («нахальная»). Но на мой американский слух это тоже полная чепуха. Полагаю, самым подходящим вариантом в американском английском будет «sassy» (буквально — «бойкая» и «развязная»), но честно говоря, я согласен на что угодно, лишь бы не слышать эту песню снова.

В октябре 2016 года Россия представила своего маскота к чемпионату мира по футболу 2018: мультяшного волка по имени Забивака. Кроме приклеенной к лицу лыжной маски (предположительно, она должна символизировать солнцезащитные очки), Забивака в глазах иностранцев ничем не примечателен.

Но оказывается, имя Забивака довольно смешно звучит для русскоговорящих людей, так как у глагола «забивать», от которого оно образовано, есть сразу несколько значений. Очевидное — «забить гол», но тут нет ничего особо смешного, ведь речь о футбольном маскоте. Но «забивать» также означает «избить кого-то до смерти», а на слэнге — «сдаться, столкнувшись с проблемой», и, что самое важное, «наполнять пустую сигарету марихуаной». Вау, сколько подтекстов у маскота!

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Надо сказать, что мой русский (а именно обращение «Ребята») тоже вызывал вопросы. Журналист Леонид Рагозин однажды сказал мне, что «ребята» — это «самое омерзительное слово в русском языке». Диджитал-директор RTVI Илья Клишин объяснил, что это не аналог слова «guys», и звучит оно «максимально отстойно». Но когда я попросил самих читателей выбрать, как к ним обращаться, выяснилось, что «ребята» — лучший из четырех придуманных мной вариантов.

Ребята, что хуже? — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 15, 2017

Надо признать, это меня немного разочаровало: ведь подразумевается, что я задаю такие странные лингвистические вопросы в твиттере потому что я глупый, отстойный американец.

Но я стараюсь быть лучше, rebyata.

От редакции «Медузы». «Ребята» — нормальное слово, можете смело им пользоваться.