Ребята, что значит «АЗАЗА»? Редактор английской «Медузы» Кевин Ротрок — о русских словах и выражениях, которые вводят в ступор американца
Редактор англоязычной «Медузы», американец Кевин Ротрок — обладатель магистерской степени по советской истории и активный пользователь твиттера с 14 тысячами подписчиков. Там Кевин не только пишет о России для западных читателей на английском, но и общается с русскоязычными пользователями. Каждый раз, когда он сталкивается с непонятными выражениями, то обращается за помощью к подписчикам (и те ему помогают!). По просьбе «Медузы» Кевин рассказал о русских словах и выражениях, которые удивили его больше всего.
Русский язык я начал изучать 16 лет назад. Мне было 18 — я только поступил в колледж и там нужно было записаться на курсы иностранного языка. Без всякой причины я выбрал русский. Так с ним и остался. Спустя семь лет я зарегистрировался в твиттере и постоянно советуюсь с читателями по поводу русского языка: меня часто поражают слова или фразы, которым нас не учили на лекциях в Калифорнии.
Все мои призывы о помощи начинаются со слова «Ребята». Само оно, на мой взгляд, ничем не примечательно, но это уже традиция: сразу понятно, что я обращаюсь к людям за лингвистическим советом. Часто это довольно глупые вопросы — например, что значат простые интернет-мемы. Вот лишь несколько примеров.
Ребята, что значит «АЗАЗА»?
Любой американец знает, что смех пишется «AHAHAHA» или «LOL», или даже «LOLOLOL» (это если вас что-то особенно насмешило). В России буква «з» заменяет «h», поэтому русские в интернете пишут друг другу: «АЗАЗА». В этом есть смысл с точки зрения звукоподражания — но для меня это сочетание букв выглядит психопатически, словно это звук бензопилы. Почему курица перешла через дорогу? Потому что ей надо на другую сторону! Азазаза.
Ребята, что значит когда прикольные люди в тви пишут «кек»?
Еще одно слово, о значении которого я мог бы и сам догадаться. На шутку можно отреагировать и дружеским «хех» — если, конечно, вы не орете от смеха. Однако русскоязычные интернет-пользователи вместо этого пишут «кек». Почему тогда не «зез», если они пишут «азаза»? Или почему они не пишут «акака» вместо «азаза»? Не говоря уже о том, как фаллически звучит слово «кек» по-английски.
Ребята, кажется, что «Лиза Гондоновна» — это Кондолиза Райс. Как это произошло?
Опасности фаллических коннотаций подстерегают со всех сторон — взять хотя бы бывшего госсекретаря США Кондолизу Райс. По-видимому, некоторые критики Кондолизы в русском интернете переименовали ее в «Лизу Гондоновну», использовав грубую игру слов: «гондон» (презерватив) и «кондол» (первые два слога в имени госсекретаря). В итоге получилось что-то вроде «Презерватиза Райс». Спасибо, Россия. Это был ваш величайший подарок Америке до того, как появился Трамп.
Ребята, как бы вы перевели на англ «***- ПОЙМ-»?
На этом шутки ниже пояса, конечно, не заканчиваются. В мае 2017 года компьютерную сеть МВД РФ поразил вирус. На скриншоте одной из зараженных машин, появившемся «ВКонтакте», видно, что у пользователя на рабочем столе была папка с названием «*** ПОЙМ» — это обсценная фраза, которая расшифровывается как «Ни черта не понятно». Буквально она переводится как «познаешь член», что звучит как довольно серьезная угроза сексуального насилия.
Ребята, как бы вы перевели на англ фразу «катиться к ****»?
В июле 2016 года «Медуза» опубликовала расшифровку разговора между сотрудниками издания РБК и его новыми руководителями, которые пришли после ухода Елизаветы Осетинской и Романа Баданина (по некоторым данным, их отставка была связана с недовольством Кремля по поводу публикаций РБК). После того, как вышла расшифровка тайно записанного разговора, генеральный директор РБК Николай Молибог призвал уволиться того, кто сделал запись. В фейсбуке он написал: «Те наши коллеги по РБК, кто это сделал или кто считает этот поступок нормальным, могут катиться к ****».
Фраза, которую использовал Молибог, буквально означает «катиться к пенисам». Вы — репортер, распространивший аудиозапись? Да, сэр или мадам, можете катиться к пенисам. Звучит как безумная противопожарная инструкция. Вы горите? Немедленно ложитесь на землю и катитесь к пенисам!
Ребята, как вы бы перевели на англ фразу «пощупать за вымя»? Это написано в угрозе журналисту
Впрочем, не все сводится к пенисам. Несколько месяцев назад интернет-пользователи начали угрожать журналисту «Фонтанки», который рассказал о российских наемниках, воюющих в Сирии. Люди полагали, что его репортаж может поставить под угрозу некоторых бойцов и членов их семей, и из-за этого в интернете начались ожесточенные споры — в частности, его обещали пощупать за вымя. Фраза «пощупать за вымя» буквально означает «потрогать вымя». В действительности ее значение ближе к «схватить кого-нибудь за яйца» или «отметелить».
Когда я спросил об этой фразе в твиттере, люди явно решили, что кто-то прислал эту угрозу мне. Официальный аккаунт российского МИДа даже затвитил шутку, попросив людей «не щупать журналистов за вымя» и приложив фотографию взволнованной коровы с подписью: «Vymia?» Весело! За исключением того, что угроза на самом деле была адресована журналисту в Санкт-Петербурге, который разоблачил российских наемников в Сирии. Азаза?
Ребята, что значит «испугать ежа голой жопой»? Спасибо заранее за объяснения.
Когда работаешь с русским языком, важно не забывать и о заднице. А этот перл вдобавок связан с ежиком. На русском «испугать ежа голой жопой» значит пригрозить чем-то совершенно не устрашающим — ведь у ежей есть колючки, так что им голая задница совершенно не страшна (а ровно наоборот).
Я видел ежа только раз в жизни. Это было в Юрмале, в Латвии; я посветил на него фонариком и это крошечное создание застыло в ужасе. Применять задницу не пришлось.
Ребята, как перевести на английский фразу «Слышь, ты чё такая дерзкая, а???»
Я не модный чувак и обычно не слушаю популярную музыку. Каждый месяц я жертвую по пять долларов KCSM, джазовой радиостанции в калифорнийском Сан-Матео — это недалеко от места, где я вырос. Когда я просыпаюсь, мои первые слова, как правило — «Алекса, включи KCSM на Tunein». Так что можете представить мое замешательство, когда я 2015 году познакомился с клипом на песню «Слышь, ты чё такая дерзкая, а???» музыкантов Натана и Тимати. Это видео мало чем отличается от любого другого хип-хоп трека — с накачанными мужчинами, грудастыми женщинами и людьми, танцующими на парковке.
Если смотреть перевод слова «дерзкая» на английский, то первым предлагают «impudent» («беззастенчивый») — литературное слово, которому не место в песне Тимати. Представьте, как он подмигивает сексуальной девушке и говорит: «Послушай, девчонка, почему ты такая беззастенчивая, а?»
Так как большинство россиян, говорящих по-английски, изучали британский диалект, многие мои подписчики в твиттере предлагали слова «cheeky» («развязная») или «saucy» («нахальная»). Но на мой американский слух это тоже полная чепуха. Полагаю, самым подходящим вариантом в американском английском будет «sassy» (буквально — «бойкая» и «развязная»), но честно говоря, я согласен на что угодно, лишь бы не слышать эту песню снова.
Ребята, ну скажите — что смешного в имени Забивака? То что слово «забивать» значит и to score и to roll [a joint]? Я правильно понимаю сленг?
В октябре 2016 года Россия представила своего маскота к чемпионату мира по футболу 2018: мультяшного волка по имени Забивака. Кроме приклеенной к лицу лыжной маски (предположительно, она должна символизировать солнцезащитные очки), Забивака в глазах иностранцев ничем не примечателен.
Но оказывается, имя Забивака довольно смешно звучит для русскоговорящих людей, так как у глагола «забивать», от которого оно образовано, есть сразу несколько значений. Очевидное — «забить гол», но тут нет ничего особо смешного, ведь речь о футбольном маскоте. Но «забивать» также означает «избить кого-то до смерти», а на слэнге — «сдаться, столкнувшись с проблемой», и, что самое важное, «наполнять пустую сигарету марихуаной». Вау, сколько подтекстов у маскота!
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Надо сказать, что мой русский (а именно обращение «Ребята») тоже вызывал вопросы. Журналист Леонид Рагозин однажды сказал мне, что «ребята» — это «самое омерзительное слово в русском языке». Диджитал-директор RTVI Илья Клишин объяснил, что это не аналог слова «guys», и звучит оно «максимально отстойно». Но когда я попросил самих читателей выбрать, как к ним обращаться, выяснилось, что «ребята» — лучший из четырех придуманных мной вариантов.
Ребята, что хуже?— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 15, 2017
Надо признать, это меня немного разочаровало: ведь подразумевается, что я задаю такие странные лингвистические вопросы в твиттере потому что я глупый, отстойный американец.
Но я стараюсь быть лучше, rebyata.
От редакции «Медузы». «Ребята» — нормальное слово, можете смело им пользоваться.