В Новой Зеландии кто-то постоянно прятал библиотечные книги в укромных местах. Оказалось, это не хулиганы

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Сотрудники центральной городской библиотеки Окленда (Новая Зеландия) выяснили, почему с полок постоянно пропадали книги. Библиотекари находили их в укромных местах — например, под креслами или под полками, — удивлялись и возвращали на место.

Как выяснилось, книги прятали не хулиганы, а постоянные посетители библиотеки. Ими оказались бездомные, которые из-за отсутствия постоянного адреса не могут оформить абонемент и забирать книги с собой.

Такие посетители, не успев дочитать произведение вечером, прятали книги на территории библиотеки, чтобы вернуться на следующий день и продолжить чтение.

Чтобы помочь бездомным посетителям, сотрудники библиотеки открыли специальную полку — на ней можно оставить книгу и вернуться к ней на следующее утро.