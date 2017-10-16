Греческий футболист вытер ногу о судью (и забил гол)

Нападающий греческого футбольного клуба «Ксанти» Брито получил желтую карточку после того, как вытер ногу о судью. Это произошло, когда футболист готовился бить штрафной в матче с афинским АЕК.

Рефери отмечал исчезающим спреем место на поле, с которого должен производиться удар, но случайно испачкал бутсу Брито. Футболист начал возмущаться, а затем провел носком ноги по голени судьи. За это ему дали желтую карточку.

Xanthi player Brito gets yellow card for wiping vanishing spray on referee YoungSinatra954

Брито пробил штрафной и забил мяч в ворота АЕК. Матч закончился со счетом 1:1.