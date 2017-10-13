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St. Vincent выпустила новый альбом. Послушайте его прямо сейчас

Meduza
07:08, 13 октября 2017

Американская певица и гитаристка Энни Кларк выпустила новый альбом своего проекта St. Vincent. Альбом получил название «Masseduction», его продюсером выступил музыкант Джек Антонофф, известный по группе Bleachers и работе с Lorde и Тейлор Свифт.

Кларк и Антонофф записывали значительную часть альбома в нью-йоркской студии Electric Lady, построенной Джими Хендриксом. Послушать альбом можно в Apple Music, Google Music и многих других сервисах.

Одна из лучших песен альбома — «New York», посвященная любимому городу Кларк. На нее St. Vincent в конце августа выпустила клип.

St. Vincent — New York (Official Video)
St. Vincent

13 октября вышло еще несколько примечательных альбомов. Например, новый альбом «Colors» выпустил Бек (Apple Music, Google Music).

Второй альбом King Krule «The OOZ», мрачная смесь хип-хопа и джаза, удостоился звания лучшей записи от влиятельного музыкального издания Pitchfork (Apple Music, Google Music).

Что еще вышло сегодня: совместный альбом Кортни Барнетт и Курта Вайля, одних из наиболее талантливых современных сонграйтеров (Apple Music), 11-й сольный альбом Роберта Планта с Крисси Хайнд в одной из песен (Apple Music) и очередная попытка переизобрести себя от Билли Коргана, на этот раз в жанре сольного альбома с Риком Рубином в качестве продюсера (Apple Music).

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