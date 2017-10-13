St. Vincent выпустила новый альбом. Послушайте его прямо сейчас

Американская певица и гитаристка Энни Кларк выпустила новый альбом своего проекта St. Vincent. Альбом получил название «Masseduction», его продюсером выступил музыкант Джек Антонофф, известный по группе Bleachers и работе с Lorde и Тейлор Свифт.

Кларк и Антонофф записывали значительную часть альбома в нью-йоркской студии Electric Lady, построенной Джими Хендриксом. Послушать альбом можно в Apple Music, Google Music и многих других сервисах.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4738993">MASSEDUCTION</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/504808">St. Vincent</a> на Яндекс.Музыке

Одна из лучших песен альбома — «New York», посвященная любимому городу Кларк. На нее St. Vincent в конце августа выпустила клип.

St. Vincent — New York (Official Video) St. Vincent

13 октября вышло еще несколько примечательных альбомов. Например, новый альбом «Colors» выпустил Бек (Apple Music, Google Music).

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4735358">Colors</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/7618">Beck</a> на Яндекс.Музыке

Второй альбом King Krule «The OOZ», мрачная смесь хип-хопа и джаза, удостоился звания лучшей записи от влиятельного музыкального издания Pitchfork (Apple Music, Google Music).

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4723819">The OOZ</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/1489253">King Krule</a> на Яндекс.Музыке

Что еще вышло сегодня: совместный альбом Кортни Барнетт и Курта Вайля, одних из наиболее талантливых современных сонграйтеров (Apple Music), 11-й сольный альбом Роберта Планта с Крисси Хайнд в одной из песен (Apple Music) и очередная попытка переизобрести себя от Билли Коргана, на этот раз в жанре сольного альбома с Риком Рубином в качестве продюсера (Apple Music).