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Пилот «Тойоты» уснул во время чемпионата по гонкам на выносливость. И захрапел!
В Японии во время чемпионата мира по гонкам на выносливость пилот «Тойоты» Себастьен Буэми уснул в машине, которая находилась в боксе. Сообщается, что Буэми готовился к тренировочному выезду на трассу, но устал ждать и уснул. Коллеги пытались разбудить пилота по радиосвязи, но тот продолжал храпеть.
Jet lag managment Seb Style 👋🙈@Toyota_Hybrid @Sebastien_buemi @kamui_kobayashi @antdavidson pic.twitter.com/rPfd0iCkJs— FIA WEC (@FIAWEC) October 13, 2017
Буэми проснулся после того, как один из пилотов ударил по машине. Организаторы гонок отметили, что пилот устал после долгого перелета.