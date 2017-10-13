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Пилот «Тойоты» уснул во время чемпионата по гонкам на выносливость. И захрапел!

Meduza
12:34, 13 октября 2017

В Японии во время чемпионата мира по гонкам на выносливость пилот «Тойоты» Себастьен Буэми уснул в машине, которая находилась в боксе. Сообщается, что Буэми готовился к тренировочному выезду на трассу, но устал ждать и уснул. Коллеги пытались разбудить пилота по радиосвязи, но тот продолжал храпеть.

Буэми проснулся после того, как один из пилотов ударил по машине. Организаторы гонок отметили, что пилот устал после долгого перелета.

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