Пилот «Тойоты» уснул во время чемпионата по гонкам на выносливость. И захрапел!

В Японии во время чемпионата мира по гонкам на выносливость пилот «Тойоты» Себастьен Буэми уснул в машине, которая находилась в боксе. Сообщается, что Буэми готовился к тренировочному выезду на трассу, но устал ждать и уснул. Коллеги пытались разбудить пилота по радиосвязи, но тот продолжал храпеть.

Буэми проснулся после того, как один из пилотов ударил по машине. Организаторы гонок отметили, что пилот устал после долгого перелета.