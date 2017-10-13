«Новые мутанты»: трейлер спин-оффа «Людей Икс» про подростков с суперсилой

Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер «Новых мутантов» — спин-оффа «Людей Икс». Фильм расскажет о группе подростков, которые обнаруживают у себя сверхъестественные способности.

The New Mutants | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX 20th Century Fox

Главные роли в «Новых мутантах» исполнили Мейси Уильямс («Игра престолов»), Аня Тейлор-Джой («Сплит»), Чарли Хитон («Очень странные дела») и Генри Зага («13 причин почему»). Режиссер — Джош Бун («Виноваты звезды»). Сам Бун описал фильм вот так: «Стивен Кинг встречает ».

Премьера фильма запланирована на апрель 2018 года.