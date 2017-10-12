Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой

Научная сотрудница римского университета Ла Сапиенца по имени Анна (ее фамилия не называется) добилась в суде оплаты больничного по уходу за собакой. Помощь с иском ей оказывали юристы из зоозащитной организации Итальянская лига против вивисекции.

Истица просила, чтобы ей оплатили два рабочих дня, пропущенных из-за необходимости ухода за 12-летним сеттером Куччола, перенесшим операцию. Работодателю, уточняет La Stampa, она предоставила справки из ветклиники.

Юристы из лиги против вивисекции ссылались на то, что итальянские законы предусматривают наказание за оставление животных «в смертельной опасности» — до одного года лишения свободы или штрафа до 10 тысяч евро.

Суд с аргументами истицы согласился и постановил, что она имеет право на оплату больничного.

В Итальянской лиге против вивисекции назвали решение суда важным прецедентом, указав, в частности, что «это значимый шаг на пути к тому, чтобы животных признали членами семьи».

Куччола, как пишет La Stampa, успешно поправляется после операции. Анна сказала La Stampa, что Куччола и вторая собака, бигль Дюк, — это вся ее семья.