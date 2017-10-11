«Осколки». Трейлер фильма. Meduza Project

Алиса Хазанова: «Это кино о проблемах коммуникации между людьми. Всегда сложно ответить на вопрос: „скажи, а вот о чем твой фильм“. Для меня это отголосок фильма „Прошлым летом в Мариенбаде“ Алана Рене. И мне хотелось рассказать историю о поколении людей, которые размышляют на тему: я могу прожить другую жизнь; что было бы, если бы в какой-то момент я сделал другой выбор. Я это вижу сплошь и рядом, может быть, это возрастной момент, но мне интересно, где эта грань — когда можно было сделать выбор и как нужно было сделать, чтобы жить по-другому. Понятно, что не надо жалеть о прошлом и жить сегодняшним днем, но это не отменяет человеческой природы, которой свойственен поиск. Я и сама отношусь к группе людей, которым интересно на эту тему размышлять. И мне любопытно, что думают другие. Мы все в определенной степени ходим по кругу, попадаем в одни и те же ситуации, пока мы не найдем механизм, который изменит наш маршрут».