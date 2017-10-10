В соцсети «ВКонтакте» запустили реалити-шоу с участниками от MDK и «Борща». Но что-то пошло не так

В социальной сети «ВКонтакте» 9 октября запустилось реалити-шоу «Пабличные войны» от создателей телевизионных «Каникул в Мексике». Шоу будет длиться 48 дней, но первые сутки после запуска получились скомканными. «Медуза» рассказывает, что успело произойти сразу после премьеры «Пабличных игр».

Участники «Пабличных игр» борются за три миллиона рублей (к этой сумме добавятся пожертвования пользователей). Трансляция шоу запустилась 9 октября; в первый день она набрала 2,5 миллиона просмотров. В проекте участвуют 28 человек, представляющих четыре крупных развлекательных сообщества — MDK, «Борщ», «Палата № 6» и «Корпорация Зла» (у каждого из них от шести до восьми миллионов подписчиков).

Победитель проведет в изоляции 48 дней. Участники живут на каком-то острове; их дом, похожий на общежитие, стоит на пляже. В шоу им предстоят 24 задания — например, пройти полосу препятствий, оставаясь связанными с другими участниками команды. В свободное время участники обживают дом, общаются и выпивают, постоянно находясь в поле зрения камер. Производством шоу занимаются компании Divico и Mastiff — последняя снимала «Каникулы в Мексике» и «Топ-модель по-русски».

Кто уйдет с проекта, решает нейросеть. В первый день она выгнала четырех участников, — трех парней и девушку, — которые меньше всего появлялись в кадре (это основной критерий для выбора «слабейших»). Как рассказал «Медузе» генеральный продюсер Mastiff Сириль Лункевич, бот «сходу продемонстрировал участникам собственную силу и могущество». В дальнейшем судьба участников будет решаться в два этапа: нейросеть будет называть кандидатов на выбывание, а зрители — голосовать за худших.

В первый день от проекта открестился Сбербанк. Банк был одним из четырех спонсоров «Пабличных игр», перечисленных в пресс-релизе «ВКонтакте». Уже после начала трансляции представитель пресс-службы Сбербанка Анна Морозова заявила TJournal, что организация не поддерживает шоу. Морозова допустила, что между Сбербанком и «ВКонтакте» могли идти такие обсуждения; источник TJournal, близкий к организаторам шоу, сказал, что так и было — между компаниями существовали устные договоренности, которые не успели оформить на бумаге.

«Пабличные игры» — шоу для взрослых; в трансляции указано возрастное ограничение «18+». В первый день зрители обратили внимание, что некоторые участники переодевались, не скрываясь от камер. Кадры с полуобнаженными участниками и частями их тел теперь собирают в фанатских сообществах и телеграм-каналах. Во «ВКонтакте» пообещали не ограничивать работу таких страниц.

С участниками провели «профилактическую беседу» по поводу съемок в голом виде. Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников заявил TJournal, что компания попросила представителей сообществ-участников «провести профилактические беседы со своими командами». При этом он отметил, что «Пабличные игры» должны быть «свободными от различных табу», а прямая трансляция не застрахована от «неожиданного контента».

Зрителям обещали возможность следить за участниками круглосуточно. Пока это не так. В первый день трансляция прервалась примерно через четыре часа после начала. Днем 10 октября трансляция шоу также не работала: сначала в плеере висела заглушка, сообщающая, что «Пабличные игры» начнут показывать в 16:30 по московскому времени. Позже она сменилась на сообщение «Трансляция скоро начнется»; в 19:45 шоу все еще не начали показывать. Источник TJournal накануне сообщал, что организаторы думают отказаться от прямых эфиров, оставив только отдельные включения и подборки главных событий.

Продюсер Mastiff Лункевич объяснил «Медузе», что проблемы с прямым эфиром — технические. «Виной тому непростые погодные условия на одном из участков передачи сигнала. Место обитания наших героев находится довольно далеко от цивилизации, процесс передачи видеопотока крайне непростой», — сказал он. После того, как связь будет налажена, трансляция продолжится. На 10 октября запланирован первый конкурс — полоса препятствий.