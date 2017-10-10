В Австрии оштрафовали человека в костюме акулы. По закону, который запрещает носить бурку

В Вене полицейские оштрафовали за сокрытие лица юношу в костюме акулы, который работал на открытии магазина электроники McShark. Сотрудники полиции попросили маскота снять голову акулы, но тот отказался, объяснив, что «делает свою работу». По словам полицейских, они получили вызов от одного из местных жителей — неизвестный пожаловался на юношу в костюме.

Дело в том, что недавно в Австрии начал действовать закон, который запрещает скрывать лицо; его приняли в рамках программы интеграции беженцев и предотвращения терактов. Полиция имеет право оштрафовать человека на 150 евро (около 10 тысяч рублей), если на нем надета бурка, балаклава или другой предмет одежды, затрудняющий его идентификацию. Исключение — мотошлемы, медицинские маски и респираторы.

Представитель венской полиции заявил, что закон не распространяется на австрийцев, которые вынуждены надевать маски или костюмы по работе. Он надеется, что полицейские пересмотрят дело в отношении юноши-маскота и, вероятно, аннулируют его штраф.