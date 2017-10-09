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Сильвио Берлускони подарил Путину пододеяльник. С самим собой и Путиным
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подарил Владимиру Путину пододеяльник. 7 октября Путину исполнилось 65 лет.
На пододеяльнике вышиты Берлускони и Путин, пожимающие друг другу руки на фоне Кремля, Колизея и российского флага.
Happy Birthday Mr President Vladimir Putin ! Grazie Presidente Berlusconi ❤❤❤ #lenzuolissimi #silvioberlusconiОпубликовано Michele Cascavilla 6 октября 2017 г.
По словам главы бренда постельного белья Lenzuolissimi Микеле Каскавилла, на изготовление пододеяльника у его подчиненных ушло шесть часов. «Мастера фабрики использовали машинную печать, однако упаковка подарка была изготовлена вручную», — заявил Каскавилла.
Итальянские СМИ сообщили, что Берлускони прилетел в Сочи и лично вручил пододеяльник Путину.