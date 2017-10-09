Посмотрите, как передвигаются морские звезды (и ждите кошмаров)
Обычно мы видим морских звезд, просто лежащими на дне. Но знаете, как они передвигаются? Почти как монстры в фильмах ужасов!
Ролик снял Зеб Хэллок на пляже в Северной Каролине еще в 2012 году. В начале октября 2017-го ролик заметили пользователи соцсетей. Они даже сделали ускоренный вариант, который выглядит еще страшнее.
Or the video pic.twitter.com/kZHFZj3pqd— You'll ne̶ve̶r know (@Oh_lalala_) October 7, 2017
Но больше всего их испугал странный объект, который появился в верхнем левом углу кадра в конце видео. Что это? Нога гигантского ребенка? Чья-то рука, вывернутая под непривычным углом?
That's fine, but what is this???🤔 pic.twitter.com/uWKZQE0hps— #SheaButterBrittany (@LovedByBrittany) October 6, 2017
This baby???🤔🤔 pic.twitter.com/IqgeXNQCHi— #SheaButterBrittany (@LovedByBrittany) October 6, 2017
Sir, what shoes look like raw chicken breasts???🤔 pic.twitter.com/PR6jSLbYlo— #SheaButterBrittany (@LovedByBrittany) October 7, 2017
It looks like someone's wrist…their hand is palm-down into the sand. It looks like someone else was trying to take vid/pics at the same time— Quinoa & Cornrows® (@SigmaR3LLA) October 6, 2017
В описании к своему видео Зеб Хэллок успокоил зрителей: это нога его четырехлетнего сына, который сел на корточки возле морской звезды. «Выглядит странной деформацией, но это нормальный вид ступни четырехлетнего ребенка», — написал автор ролика.