Посмотрите, как передвигаются морские звезды (и ждите кошмаров)

Обычно мы видим морских звезд, просто лежащими на дне. Но знаете, как они передвигаются? Почти как монстры в фильмах ужасов!

Walking Starfish Zeb Hallock

Ролик снял Зеб Хэллок на пляже в Северной Каролине еще в 2012 году. В начале октября 2017-го ролик заметили пользователи соцсетей. Они даже сделали ускоренный вариант, который выглядит еще страшнее.

Но больше всего их испугал странный объект, который появился в верхнем левом углу кадра в конце видео. Что это? Нога гигантского ребенка? Чья-то рука, вывернутая под непривычным углом?

Sir, what shoes look like raw chicken breasts???🤔 pic.twitter.com/PR6jSLbYlo — #SheaButterBrittany (@LovedByBrittany) October 7, 2017

It looks like someone's wrist…their hand is palm-down into the sand. It looks like someone else was trying to take vid/pics at the same time — Quinoa & Cornrows® (@SigmaR3LLA) October 6, 2017

В описании к своему видео Зеб Хэллок успокоил зрителей: это нога его четырехлетнего сына, который сел на корточки возле морской звезды. «Выглядит странной деформацией, но это нормальный вид ступни четырехлетнего ребенка», — написал автор ролика.