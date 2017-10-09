Малдер и Скалли возвращаются! Трейлер нового сезона «Секретных материалов»

Телеканал Fox опубликовал трейлер нового сезона «Секретных материалов». Одиннадцатый сезон выйдет в начале 2018 года.

NY Comic-Con Official Trailer: THE X-FILES | Season 11 | THE X-FILES The X-Files

Новые серии станут продолжением десятого сезона, который вышел в 2016 году, и расскажет о Уильяме, сыне Малдера и Скалли.

Главные роли в «Секретных материалах» исполнили Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.

«Секретные материалы» выходили с 1993 года по 2002 год. Сериал рассказывал об агентах ФБР Фоксе Малдере и Дане Скалли, которые расследовали паранормальные явления. В 2016 году телеканал FOX перезапустил сериал с оригинальным актерским составом. Новые сезоны связаны с предыдущими.