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Малдер и Скалли возвращаются! Трейлер нового сезона «Секретных материалов»

Meduza
07:36, 9 октября 2017

Телеканал Fox опубликовал трейлер нового сезона «Секретных материалов». Одиннадцатый сезон выйдет в начале 2018 года.

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Новые серии станут продолжением десятого сезона, который вышел в 2016 году, и расскажет о Уильяме, сыне Малдера и Скалли.

Главные роли в «Секретных материалах» исполнили Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.

«Секретные материалы» выходили с 1993 года по 2002 год. Сериал рассказывал об агентах ФБР Фоксе Малдере и Дане Скалли, которые расследовали паранормальные явления. В 2016 году телеканал FOX перезапустил сериал с оригинальным актерским составом. Новые сезоны связаны с предыдущими.

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