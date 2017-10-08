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«Мы можем стать героями всего на один день». Вышел новый трейлер «Лиги справедливости»

Meduza
13:44, 8 октября 2017

Кинокомпания Warner Bors. показала третий трейлер фильма «Лига справедливости» о героях комиксов издательства DC. В трейлере появляется Супермен, который принес себя в жертву ради человечества в фильме «Бэтмен против Супермена», но только во сне его возлюбленной Лоис Лейн. Музыкальной темой трейлера стал кавер на песню Дэвида Боуи «Heroes».

ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ — официальный трейлер
WBRussia

«Лига справедливости» выйдет в прокат 17 ноября 2017 года. Фильм рассказывает о противостоянии супергероев во главе с Бэтменом и Чудо-женщиной со злодеем Степпенвулфом.

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