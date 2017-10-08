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Декорации на службе режиссеров: фрагмент комикса «Как устроено кино»
Meduza
07:37, 8 октября 2017
В середине октября в издательстве «МИФ» выходит комикс «Как устроено кино» шотландского иллюстратора Эдварда Росса. В книге Росс рассказывает об истории и теории кино, разбирая свои любимые фильмы — от «Альфавиля» Жана-Люка Годара и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта до «Темного рыцаря» Кристофера Нолана и «Она» Спайка Джонза. «Медуза» публикует фрагмент комикса из главы «Декорации и архитектура» — о том, как устроены пространство и среда, окружающие киногероев.