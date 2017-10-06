В манчестерском клубе нашли кошелек, потерянный 30 лет назад. И разыскали его хозяйку

Во время ремонта в манчестерском клубе O2 Ritz рабочие нашли бумажник, который пролежал за батареей 30 лет. В кошельке были идентификационная карта, пропуск в библиотеку, чековая карта и 12 пенсов. Они принадлежали девушке по имени Элизабет Сара Дейл.

Сотрудники клуба, которому в этом году исполняется 90 лет, решили найти владелицу бумажника и расспросить ее о том, как она проводила время в O2 Ritz в 1980-х годах. «Мы хотим поболтать с ней, чтобы узнать, что она делала в Ritz и помнит ли вообще об этом», — заявил менеджер клуба Крис Манн.

Однако поиск Элизабет Дейл в соцсетях не дал результатов, и сотрудники клуба решили обратиться в британские СМИ.

Do you know Elizabeth Sarah Dale? The handbag she lost 30 years ago has been found #TODAY https://t.co/weVQJF1KxC pic.twitter.com/dEIWGVDsub — Report UK (@ReportUK) October 5, 2017

И это помогло! 5 октября Элизабет Сара Дейл нашлась. Как рассказала женщина, она часто ходила в Ritz, пока училась на юридическом факультете, но ночь, когда был потерян кошелек, она не помнит. По словам Дейл, в клубе были классные танцы и дешевое пиво.

Lawyer who lost wallet behind nightclub radiator 30 years ago demands her '12p back' https://t.co/KkrwkwUgqC — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 5, 2017

«Я не удивлена, что [в кошельке] всего 12 пенсов. У меня, студентки, в те дни совсем не было денег. У меня был ограниченный бюджет — примерно 10 фунтов на неделю», — сообщила британка. Дейл в шутку потребовала свои 12 пенсов обратно.

Сейчас Элизабет 51 год, она работает адвокатом и живет на юге Лондона. Дейл немного расстроена тем, что в ее кошельке нашли библиотечную карту. По ее мнению, это не очень соотносится «с рок-н-ролльным духом 80-х».