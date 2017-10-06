Зачем учиться гостеприимству за границей?Статья «Медузы» и IQ Consultancy
шапито

Телекомпания «ВИD» показала новую заставку. Совсем не страшную!

Meduza
15:44, 6 октября 2017

Помните заставку телекомпании «ВИD», которая пугала нас в 90-е? Вот эту — со страшной головой и непонятным отростком:

Телекомпания ВИД (1990-1999) Заставка (HD)
Максим Балашов

(Отросток, кстати, — это жаба, а страшная голова принадлежит не Борису Ельцину, а китайскому философу Го Сяну).

В последующие годы «ВИD» обновлял логотип, и вариант, который просуществовал до начала октября, выглядел так:

Кадр из «Поля Чудес»

6 октября «ВИD» переименовали в «ВИDgital». Заставку снова сменили — она совсем перестала быть страшной (если только вы не боитесь жаб).

Кадр из новой заставки «ВИDgital»

В начале октября один из основателей компании Александр Любимов рассказывал радио «Говорит Москва»: «Мы переименовываем свою компанию. Мы начинаем двигаться серьезно в интернет. Там можно экспериментировать, там можно искать какие-то новые повороты, новые интонации, новые идеи».

В честь ребрендинга компания выпустила небольшой ролик об истории «ВИDа».

ВИDgital
ВИDgital
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме