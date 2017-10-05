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Protanopia: экспериментальный комикс для айпада про солдат-клоунов

Meduza
12:18, 5 октября 2017

Мультипликатор Андре Бергс, живущий в Бангкоке, выпустил бесплатное приложение Protanopia («Протанопия») — интерактивный комикс для айфона и айпада. Комикс рассказывает о солдатах, которые вместо камуфляжа переодеваются в клоунов.

Картинки в комиксе не статичны — они двигаются, когда пользователь наклоняет устройство в разные стороны. Выглядит это так:

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По словам Бергса, Protanopia — это эксперимент. Для создания комикса он использовал 3D и 2D-анимацию на движке игровых приложений. Бергс хотел, чтобы визуальный стиль комикса был уникальным, но при этом узнаваемым.

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