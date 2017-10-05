Protanopia: экспериментальный комикс для айпада про солдат-клоунов

Мультипликатор Андре Бергс, живущий в Бангкоке, выпустил бесплатное приложение Protanopia (« ») — интерактивный комикс для айфона и айпада. Комикс рассказывает о солдатах, которые вместо камуфляжа переодеваются в клоунов.

Картинки в комиксе не статичны — они двигаются, когда пользователь наклоняет устройство в разные стороны. Выглядит это так:

A post shared by André Bergs (@andre.bergs) on Oct 3, 2017 at 8:19am PDT

По словам Бергса, Protanopia — это эксперимент. Для создания комикса он использовал 3D и 2D-анимацию на движке игровых приложений. Бергс хотел, чтобы визуальный стиль комикса был уникальным, но при этом узнаваемым.