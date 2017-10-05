I Like Hotto Dogu: индонезийский музыкант заставляет петь голос из Google Translate

Индонезийский музыкант, использующий псевдоним Heiakim Music, записывает песни с помощью голоса из Google Translate. Он вставляет в онлайн-переводчик текст на английском языке и заставляет его озвучить написанное — японским голосом! А затем накладывает бит и музыку.

Так, например, получилась песенка, где голос из Google Translate поет «Я люблю хотдоги, потому что это не собаки».

How To Make Google Translate song «HOTTO DOGU» heiakim Music

(Если вам понравилось, есть еще четырехминутная и десятичасовая версии этой песни).

Heiakim Music переделал песню Тейлор Свифт «Look What You Made Me Do», добавив в него куплет, который исполняет все тот же голос из Google Translate.

Look What Google Translate Made Me Do heiakim Music

А когда у видеоблогера набралось три тысячи подписчиков, он записал песню в благодарность. Подпевать очень просто: «Три-зеро-зеро-зеро, Три-зеро-зеро-зеро».

How to Say Thank You Properly — 3000 Subscriber!!! heiakim Music

А еще Heiakim Music сделал песню из хохота клоуна Пеннивайза из фильма «Оно». Уже без переводчика.

Осторожно: изображение в этом видео сильно мерцает. Не смотрите ролик, если у вас есть противопоказания.