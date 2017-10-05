I Like Hotto Dogu: индонезийский музыкант заставляет петь голос из Google Translate
Индонезийский музыкант, использующий псевдоним Heiakim Music, записывает песни с помощью голоса из Google Translate. Он вставляет в онлайн-переводчик текст на английском языке и заставляет его озвучить написанное — японским голосом! А затем накладывает бит и музыку.
Так, например, получилась песенка, где голос из Google Translate поет «Я люблю хотдоги, потому что это не собаки».
(Если вам понравилось, есть еще четырехминутная и десятичасовая версии этой песни).
Heiakim Music переделал песню Тейлор Свифт «Look What You Made Me Do», добавив в него куплет, который исполняет все тот же голос из Google Translate.
А когда у видеоблогера набралось три тысячи подписчиков, он записал песню в благодарность. Подпевать очень просто: «Три-зеро-зеро-зеро, Три-зеро-зеро-зеро».
А еще Heiakim Music сделал песню из хохота клоуна Пеннивайза из фильма «Оно». Уже без переводчика.
Осторожно: изображение в этом видео сильно мерцает. Не смотрите ролик, если у вас есть противопоказания.