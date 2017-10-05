Московская группа ГШ (в прошлом — Glintshake), записавшая в 2016 году один из лучших русскоязычных альбомов, выпустила новую песню «Симпатичный мужчина» и сняла на нее клип. Видео посвящено московскому благоустройству. «Медуза» представляет премьеру клипа на песню, которая войдет в новый альбом ГШ. Когда он выйдет, пока неизвестно.

Женя Горбунов, гитарист ГШ: «Когда Паша Клинг предложил нам снять видео на „Мужчину“, мы почти одновременно схватились за эту невероятную красоту московского благоустройства: груды брусчатки, слоистый свежевскопанный асфальт, трубы молодые, дерзко торчащие, трубы отслужившие свое и сваленные в кучи, тут и там расставленные в бодром ритме различные ограждения и заборы, дорожные знаки, сверкающие огнями в ночи и создающие ощущение праздника, тугой полиэтилен, покрытый капельками дождя, и выглядывающая сквозь слои цивилизации темная почва — все это радует глаз живописца, вдохновляет поэта и приводит в восторг философа. Сейчас многие не ценят момент, но мы все задокументировали, чтобы в будущем вернуться и окинуть взором хотя бы толику этого великолепия».