Обнинская полиция проверит пост о цыганах, продающих фальшивые биткоины на улице

Полиция Калужской области начала проверку сообщения о торговле поддельными «биткоинами» в Обнинске. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении МВД.

В полиции подчеркнули, что им не поступало обращений о мошенничестве, но проверку начали по сообщению в соцсети.

Вечером 3 октября в паблике «Типичный Обнинск» появился пост, автор которого утверждала, что ее муж купил монеты с логотипом криптовалюты биткоин возле универмага — их якобы продавали «интеллигентного вида цыгане».

Продавцы утверждали, что это настоящие биткоины, курс которых постоянно растет. За две монеты обнинец, судя по посту, заплатил тысячу рублей. Дома он обнаружил, что это поддельные (по сути сувенирные) монеты, не имеющие никакого отношения к криптовалюте.

Пост был написан со страницы «Марии Смирновой», которая, судя по всему, была создана за пару недель до этого — первая аватарка пользователя была загружена 20 сентября.

На следующий день аналогичный — и тоже анонимный — пост появился в киевской группе «PRO Kiev». Автор утверждал, что его знакомому «интеллигентного вида мужчины» продали поддельные биткоины в центре Киева — четыре штуки за тысячу гривен. После этого новость о продаже поддельных биткоинов в украинской столице написали некоторые местные СМИ.