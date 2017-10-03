Все обсуждают, какого размера кроты. Как собаки? Как кошки? Как мыши?

Ситуация: очень много людей не знают, какого размера кроты на самом деле. Поэтому сначала небольшой тест.

Надеемся, вы ответили правильно. Кротов начали обсуждать после твита рэпера Гарри Топора, который в конце сентября опубликовал опрос о размерах этих животных.

Наиболее популярным ответом в опросе Топора был «сопоставим с кошкой». Примерно 250 человек считают, что кроты большие, как собаки, а для нескольких десятков это малюсенькие животные размером с жука. Вариант, наиболее близкий к верному, — «сопоставим с мышкой», — выбрали 43% респондентов.

По мотивам опроса Топора на сайте «Палач» вышел материал «Люди правда не знают, какого размера крот. Я проверил». Его автор Павел Городницкий рассказывает, что он задавал этот вопрос знакомым и незнакомым людям, и все сильно преувеличивали размеры животного:

[В баре] никто, кроме моих коллег и друзей, не видел ни опроса Топора, ни поста на «Палаче». Мы с друзьями спрашивали у всех подряд, какого размера крот, и три человека из пяти уверенно ставили ладони шире плеч. Умным оказался только охранник заведения: «Я никогда не видел кротов. Ничего показывать не собираюсь».

Через несколько дней после Топора такой же опрос опубликовало издание «Лентач». Во всех соцсетях большинство респондентов выбрало вариант «чуть меньше кошки»; вариант «с мышонка» был на втором месте.

Департамент дебильных опросов нашей редакции подготовил свежий опрос, поучаствуйте плз, нам важно ваше мнение



Какого размера крот? — Лентач (@oldLentach) October 2, 2017

Некоторые участники опросов считали, что варианты ответов сформулированы некорректно и кротов нужно было сравнивать с крысами, а не мышами.

Почему нет варианта «с крысой»? Выбрала «с кошкой», так как он больше мыши, но меньше кошки) — Julia Dmitrieva (@Frau_Wolfin) September 28, 2017

Но с кошкой крота точно не сравнить!

Mila Drumeva / Shutterstock

Теперь те, кто знают размеры кротов, радуются своей уникальности.

Как клёво знать, какого размера крот, чувствую себя элитой

Почему в ЕГЭ не было этого вопроса? — Молчи (@AnRonzhina) October 3, 2017

Кстати, сам я впервые увидел крота на Лепре лет 6 назад и тоже удивился, насколько этот ублюдок мелкий. https://t.co/fGYRgCQQLx — Георгий Джеджея (@gerudes) October 2, 2017

Редкий крот дорастёт до середины кошки! — zengarden (@orcanoid) October 2, 2017

Люблю приста. Кто еще придёт ко мне в 9 вечера с вопросом: "А ты знаешь без гугла, какого размера крот?" — Агрессивное урчание (@shmourne) October 2, 2017

А те, кто ответили неправильно, приводят аргументы в свою пользу.

Кроты размером с жучка. Есть такие жучки, довольно крупные, примерно с крота размером. — Ktotodrugoy (@Ktotodrugoy) October 2, 2017

Ну не знаю, видела крота на даче, эта тварь была размером чуть меньше кота https://t.co/bqX2KBfz5j — eatsleepraverepeat (@spicy_drama) October 2, 2017

Так.Я был на сборе клубники и мы поймали крота.Был размером с хорька @Mark__Shein .И это чуть меньше кошки. Идите ондатру от бобра отличайте https://t.co/CUg5iW2AYc — Влажная Уточка (@The_duck_is_wet) October 2, 2017

Но в одном споров нет: кроты — милые.

Откопала свою детскую энциклопедию, почитала про кротов - серийный убийца бы перекрестился pic.twitter.com/EmNTJkdPxi — агент липвиг (@AnnLipwig) October 2, 2017