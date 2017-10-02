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«This is Russia»: в твиттере ругаются с китайской газетой из-за упоминания Алтая (китайского!)

Meduza
08:49, 2 октября 2017

Утром 2 октября китайская газета China Daily опубликовала в твиттере красивые пейзажи с подписью: «Посмотрите на осенние пейзажи в Алтае — удаленной и малонаселенной части Синьцзян-Уйгурского автономного региона на северо-западе Китая».

На твит обратили внимание пользователи из России, которые решили, что China Daily покушается на российский Алтай.

«Возможно, Алтай хочет автономии от России и может провести референдум, чтобы присоединиться к родине-Китаю»
«Это наша земля! Пошли вы!»

О том, что «издание China Daily отнесло Алтай к китайской территории», написало информагентство «Федералпресс». Однако довольно быстро российские пользователи выяснили, что Алтай есть и в Китае — это городской уезд в том самом Синьцзян-Уйгурском автономном регионе страны.

Уезд Алтай образовался в Китае в 1953 году. До этого уезд назывался Чэнхуа — он был образован вокруг крепости, построенной в начале XX века для контроля над кочевниками в районе Алтая.
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