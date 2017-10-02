«This is Russia»: в твиттере ругаются с китайской газетой из-за упоминания Алтая (китайского!)

Утром 2 октября китайская газета China Daily опубликовала в твиттере красивые пейзажи с подписью: «Посмотрите на осенние пейзажи в Алтае — удаленной и малонаселенной части Синьцзян-Уйгурского автономного региона на северо-западе Китая».

Check out some of the autumn scenery in Altay, a remote and sparsely populated part in NW China's Xinjiang Uygur autonomous region. pic.twitter.com/d3frx7h8cx — China Daily (@ChinaDailyUSA) October 2, 2017

На твит обратили внимание пользователи из России, которые решили, что China Daily покушается на российский Алтай.

This is Russia — Мельник Михаил (@Ageosiris) October 2, 2017

что за тупая провокация? — ruskom_sv (@ruskom_sv) October 2, 2017

Probably Altay seeks autonomy from russia and may run a referendum to join its motherland-China — AlexG (@ag4mac) October 2, 2017

This is our land ! Fuck you!!! — Zaxap (@PZaxap) October 2, 2017

Вот так незаметно Алтай стал частью Китая, доброго вам утра! https://t.co/EO65lLZ5FT — ИА Закон (@zakon_agency) October 2, 2017

О том, что «издание China Daily отнесло Алтай к китайской территории», написало информагентство «Федералпресс». Однако довольно быстро российские пользователи выяснили, что Алтай есть и в Китае — это городской уезд в том самом Синьцзян-Уйгурском автономном регионе страны.

А, оказывается в Китае есть свой Алтай — Александр Коц (@sashakots) October 2, 2017

This is China))). Дурачок). — Игорь Владимирович (@nis34) October 2, 2017