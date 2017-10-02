«This is Russia»: в твиттере ругаются с китайской газетой из-за упоминания Алтая (китайского!)
Утром 2 октября китайская газета China Daily опубликовала в твиттере красивые пейзажи с подписью: «Посмотрите на осенние пейзажи в Алтае — удаленной и малонаселенной части Синьцзян-Уйгурского автономного региона на северо-западе Китая».
Check out some of the autumn scenery in Altay, a remote and sparsely populated part in NW China's Xinjiang Uygur autonomous region. pic.twitter.com/d3frx7h8cx— China Daily (@ChinaDailyUSA) October 2, 2017
На твит обратили внимание пользователи из России, которые решили, что China Daily покушается на российский Алтай.
This is Russia— Мельник Михаил (@Ageosiris) October 2, 2017
что за тупая провокация?— ruskom_sv (@ruskom_sv) October 2, 2017
Probably Altay seeks autonomy from russia and may run a referendum to join its motherland-China— AlexG (@ag4mac) October 2, 2017
This is our land ! Fuck you!!!— Zaxap (@PZaxap) October 2, 2017
китайцы кажется на что-то намекают https://t.co/XKwzrhrT15— Tapas&Tango (@atticus_flinch) October 2, 2017
Вот так незаметно Алтай стал частью Китая, доброго вам утра! https://t.co/EO65lLZ5FT— ИА Закон (@zakon_agency) October 2, 2017
Это как вообще? @MID_RF https://t.co/hid9MjRHSW— Александр Коц (@sashakots) October 2, 2017
О том, что «издание China Daily отнесло Алтай к китайской территории», написало информагентство «Федералпресс». Однако довольно быстро российские пользователи выяснили, что Алтай есть и в Китае — это городской уезд в том самом Синьцзян-Уйгурском автономном регионе страны.
А, оказывается в Китае есть свой Алтай— Александр Коц (@sashakots) October 2, 2017
This is China))). Дурачок).— Игорь Владимирович (@nis34) October 2, 2017
Выдыхаем. У них там реально свой Алтай есть.https://t.co/uWo9qcj4Wy— Pavel Bashkatov (@p74b) October 2, 2017