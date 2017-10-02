Харрисон Форд случайно ударил Райана Гослинга в лицо. И забыл, как его зовут

Во время съемок «Бегущего по лезвию 2049» Харрисон Форд случайно ударил Райана Гослинга в лицо. В конце сентября появился кадр, на котором видны удивленные лица актеров сразу же после удара:

This still of Harrison Ford accidentally punching Ryan Gosling for real during a Blade Runner 2049 scene is amazing. pic.twitter.com/3uKIxHo1AT — Toucan Dan (@GolazoDan) September 30, 2017

Впервые о происшествии Гослинг рассказал в интервью GQ в декабре 2016 года. Он объяснил, что это произошло во время съемок сцены с дракой. После того, как на площадку принесли лед, чтобы приложить его к лицу Гослинга, Форд оттолкнул напарника и прижал кулак ко льду.

Гослинг также рассказал, что после удара Форд пришел к нему в трейлер извиняться с бутылкой виски. Он налил виски в стакан и унес оставшуюся бутылку к себе.

Форд подтвердил его рассказ в конце сентября 2017 года в шоу Джимми Фэллона; он посетовал, что Гослинг жаловался всем вокруг на то, что тот унес бутылку с собой. «Я сделал 80 ударов, и 79 из них не попали [по Гослингу]», — рассказал Харрисон Форд Фэллону.

Harrison Ford Punched Ryan Gosling in the Face The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

В шоу Грэма Нортона, которое тоже вышло в конце сентября, Форд и Гослинг сидели рядом. Между ними состоялся такой диалог:

Гослинг: Это был не просто удар. В смысле, удар Харрисона Форда — это совсем другой зверь.

Форд: Да это даже не было хорошим ударом.

Гослинг: Это мне решать.

У Нортона Форд также рассказывал о том, как он и его напарник оказались в новой части «Бегущего по лезвию». Но в процессе актер постоянно делал вид, что забывал имя Гослинга.

Harrison Ford Really Canʼt Remember Ryan Goslingʼs Name | The Graham Norton Show The Graham Norton Show

Несмотря на то, что удар Харрисона Форда все обсуждают, в фильме этой сцены не будет. Режиссер «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев (сразу после удара он сказал Гослингу: «Взгляни на это так — тебя ударил Индиана Джонс») объяснил журналистам, что сразу после произошедшего Гослинг расхохотался, а Форд выглядел смущенно.