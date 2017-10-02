Драма «Папирус»: Райану Гослингу не дает покоя шрифт из «Аватара»

В шоу Saturday Night Live (SNL) показали шуточную короткометражку Papyrus («Папирус») с Райаном Гослингом. В драме герой Гослинга по имени Стивен не находит себе места из-за шрифта Papyrus, который использовали в логотипе фильма «Аватар».

«Он просто выделил слово „Аватар“, нажал на выпадающее меню [в Word] и случайным образом выбрал шрифт Papyrus», — жалуется Стивен на дизайнера фильма своему психоаналитику. Он преследует этого дизайнера и видит Papyrus везде — от товаров для фанатов Шакиры до упаковок чая.

Papyrus — SNL Saturday Night Live

Скетч SNL напоминает о претензиях к использованию шрифта Papyrus в логотипе и субтитрах «Аватара», которые звучали вскоре после выхода фильма. Судя по всему, в продолжении картины продолжат использовать тот же шрифт.

Создатель шрифта Papyrus Крис Костелло рассказал, что ему понравилась короткометражка с Гослингом. «Мы с женой смотрели и не могли перестать смеяться. Это одна из лучших вещей, которые я видел в своей жизни», — рассказал он.

Гослинг был ведущим выпуска SNL от 30 сентября. Он выступил с монологом о том, как он «спас джаз» в «Ла-Ла Ленде».

Ryan Gosling Jazz Monologue — SNL Saturday Night Live

А также снялся в шуточной рекламе безразмерных унисекс-джинсовых штанов Leviʼs Wokes.