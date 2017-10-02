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«Что означает „заметь меня, семпай“?»: Навальный общается с анимешниками

Meduza
13:23, 2 октября 2017

Оппозиционный политик Алексей Навальный 2 октября опубликовал в инстаграме свой портрет в стиле аниме (его автор неизвестен). Под изображением он написал свое имя на японском. В комментариях политика назвали «кавайным» и «семпаем».

Чуть позже Навальный спросил в твиттере, что означает японское слово «симпай».

Подписчики поправили политика и объяснили ему, что «семпай» — это старший товарищ.

Навальный все понял.

Это не первый раз, когда политик просит подписчиков объяснить ему молодежный сленг. В августе Навальный спросил, что надо делать, когда просят «кинуть лайк на аву».

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