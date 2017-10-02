«Что означает „заметь меня, семпай“?»: Навальный общается с анимешниками

Оппозиционный политик Алексей Навальный 2 октября опубликовал в инстаграме свой портрет в стиле аниме (его автор неизвестен). Под изображением он написал свое имя на японском. В комментариях политика назвали «кавайным» и «семпаем».

A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Oct 2, 2017 at 4:08am PDT

Чуть позже Навальный спросил в твиттере, что означает японское слово «симпай».

Вопрос к знатокам: что означает "заметь меня, симпай"? А то пишут в комментах эту странную фразу https://t.co/lkcjCXaKYM — Alexey Navalny (@navalny) October 2, 2017

Подписчики поправили политика и объяснили ему, что «семпай» — это старший товарищ.

Семпай с японского означает старший товарищ. "Заметь меня, старший товарищ". — Alex Kstn (@Alex_Kstn) October 2, 2017

Навальный все понял.

Про семпая понял. Всем спасибо — Alexey Navalny (@navalny) October 2, 2017

Это не первый раз, когда политик просит подписчиков объяснить ему молодежный сленг. В августе Навальный спросил, что надо делать, когда просят «кинуть лайк на аву».