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Fallout исполнилось 20 лет. На один день игру сделали бесплатной

Meduza
11:31, 30 сентября 2017

Ровно 20 лет назад, 30 сентября 1997 года, вышла игра Fallout. В честь этого праздника ее на один день сделали бесплатной в магазине Steam. Скачать Fallout можно до 10 утра 1 октября по Москве. Поторопитесь!

В Fallout действие происходит в постапокалиптическом мире. Части людей удалось спастись в убежищах; один из них отправляется на поиски специального чипа, чтобы спасти остальных от жажды.

Fallout неоднократно признавалась одной из лучших игр профильными журналами и положила начало целой серии. Последняя часть вышла в 2015 году.

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