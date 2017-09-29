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Сергей Лазарев выпустил клип «Так красиво». Посмотрите его, даже если вы равнодушны к творчеству певца

Meduza
12:49, 29 сентября 2017

Певец Сергей Лазарев выпустил клип на песню «Так красиво». В видео появляются разные пары: гетеросексуальные, однополые, с инвалидностью, пожилые и татуированные. В припеве Лазарев поет «твоя любовь — это так красиво».

Премьера!!! Сергей Лазарев — «Так красиво» (Official Video)
Сергей Лазарев

«В клипе принимали участие настоящие влюбленные пары. Спасибо за то, что поделились с нами своими отношениями, чувствами и любовью», — говорится в описании ролика.

Над видео работал режиссер Константин Черепков. Он регулярно снимает клипы для Лазарева.

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