шапито

Ковер на полу, скатерть на телевизоре: Nintendo воссоздала интерьер «хрущевки» на «Игромире»

Meduza
10:54, 29 сентября 2017

Компания Nintendo установила на игровой конференции «Игромир», которая проходит с 28 сентября по 1 октября в Москве, стенд, повторяющий интерьер «хрущевки». В комнате висят непритязательные обои с постерами, стоят диван и кресло с деревянными подлокотниками, а также телевизор, имитирующий старые ламповые ТВ, на полу — линолеум. И ковры, везде разложены ковры!

A post shared by Ден (@denisdorodnov) on

Ретро-стенд нужен Nintendo, чтобы продвигать новую консоль Nintendo Classic Mini. Это переиздание классической приставки SNES, которая продавалась в 90-е. Nintendo Classic Mini вышла в продажу 29 сентября; на ней предустановлены 20 классических игр от SNES.

Некоторым пользователям показалось, что Nintendo недостаточно хорошо проработала интерьер «хрущевки». Например, не хватает ковра на стене, деревянного плинтуса и черно-белого телевизора.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Митинг Навального в Нижнем Новгороде

    • Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме