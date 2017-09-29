Ковер на полу, скатерть на телевизоре: Nintendo воссоздала интерьер «хрущевки» на «Игромире»

Компания Nintendo установила на игровой конференции «Игромир», которая проходит с 28 сентября по 1 октября в Москве, стенд, повторяющий интерьер «хрущевки». В комнате висят непритязательные обои с постерами, стоят диван и кресло с деревянными подлокотниками, а также телевизор, имитирующий старые ламповые ТВ, на полу — линолеум. И ковры, везде разложены ковры!

Ретро-комната @NintendoRU на Игромире для показа ретро-консоли SNES mini. Аааааааа pic.twitter.com/BSBvyC79ED — Alexey Tyurenkov (@SolidPumba) September 28, 2017

A post shared by Ден (@denisdorodnov) on Sep 28, 2017 at 11:43pm PDT

Ретро-стенд нужен Nintendo, чтобы продвигать новую консоль Nintendo Classic Mini. Это переиздание классической приставки SNES, которая продавалась в 90-е. Nintendo Classic Mini вышла в продажу 29 сентября; на ней предустановлены 20 классических игр от SNES.

Некоторым пользователям показалось, что Nintendo недостаточно хорошо проработала интерьер «хрущевки». Например, не хватает ковра на стене, деревянного плинтуса и черно-белого телевизора.

Ретро-стенд нинтенды хороший, но.



Где срач? Где разбросанная старая одежда? Почему обои целы? На салфетке на телевизоре ничего не стоит. pic.twitter.com/knB2ofcXGE — Некстджен и Усиление (@turbojedi) September 28, 2017