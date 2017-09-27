Трейлер «Аннигиляции»: Натали Портман отправляется исследовать аномальную зону, где творится неизвестно что

Студия Paramount Pictures опубликовала трейлер фантастического фильма «Аннигиляция» с Натали Портман в главной роли. Режиссер картины — Алекс Гарленд, снявший «Из машины».

В фильме рассказывается об аномальной зоне, в которую тайная правительственная организация постоянно отправляет экспедиции — но те заканчиваются неудачно. В зоне пропадает муж главной героини-биолога, и она в сопровождении еще трех женщин-ученых отправляется в новую экспедицию.

Annihilation (2018) — Teaser Trailer — Paramount Pictures Paramount Pictures

Мировая премьера фильма запланирована на февраль 2018 года. В России «Аннигиляция» выйдет 8 марта.