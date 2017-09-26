В Саудовской Аравии уволили замминистра образования. В школьных учебниках напечатали встречу короля и магистра Йоды

В Саудовской Аравии уволили замминистра образования и несколько сотрудников министерства из-за ошибки в школьном учебнике.

В учебнике по обществознанию обнаружили коллаж, на котором принц Фейсала ибн Абдул-Азиз (впоследствии ставший королем) подписывает устав ООН, а рядом с ним стоит магистр Йода из «Звездных войн». На месте коллажа должна быть оригинальная фотография 1945 года.

A coup for Saudi artist @Shaweesh_: His image of Yoda next to King Faisal was accidentally printed in a new Saudi social studies textbook. pic.twitter.com/oEakCOtGOg — Ben Hubbard (@NYTBen) September 21, 2017

Коллаж создал 26-летний художник Абдулла аш-Шахри. В своих работах аш-Шахри совмещает фотографии арабских государственных деятелей и героев популярной культуры. По словам художника, Фейсала ибн Абдул-Азиз, как и магистр Йода, был очень мудрым и прекрасным оратором.

Почему в учебнике напечатали коллаж, а не оригинальный снимок, неизвестно. Правительство Саудовской Аравии создаст специальную комиссию для расследования. Учебники с магистром Йодой были изъяты из школ.