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Верная, покладистая. Решительный, разумный. В Вологде нашли дом с «женскими» и «мужскими» характеристиками

Meduza
16:07, 25 сентября 2017

На окраине Вологды заметили новостройку, на которой написаны «мужские» и «женские» качества, и выглядит это очень странно. На дом обратил внимание паблик Ильи Варламова.

Застройщик называет этот проект «Светлый мир „Вдвоем…“». На фасаде дома, сданного в 2016 году, написаны слова и фразы в мужском и женском роде — на голубом и розовом фоне соответственно.

«Мужские» добродетели звучат так: «разумный», «ответственный», «решительный», «идет к истине». «Женские» выглядят несколько иначе: «верная», «покладистая», «умная», «идет за мужем».

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Опубликовано Varlamov 25 сентября 2017 г.

Судя по макету, опубликованному застройщиком, на надписях странности этого дома не заканчиваются. Во дворе дома расположены «общая кухня», «территория для женщин», «территория для мужчин», «площадь с фонтаном любви», «кафе наших отношений» и «учреждение борьбы за культуру быта».

Опубликовано Varlamov 25 сентября 2017 г.

На сайте застройщика, компании Seven Suns, проект «Светлый мир „Вдвоем…“» не упомянут. Зато там рассказывается про «Светлый мир „Я — романтик…“», «Светлый мир „О юность…“», «Светлый мир „Внутри…“» и «Светлый мир „Жизнь…“».

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