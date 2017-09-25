Верная, покладистая. Решительный, разумный. В Вологде нашли дом с «женскими» и «мужскими» характеристиками

На окраине Вологды заметили новостройку, на которой написаны «мужские» и «женские» качества, и выглядит это очень странно. На дом обратил внимание паблик Ильи Варламова.

Застройщик называет этот проект «Светлый мир „Вдвоем…“». На фасаде дома, сданного в 2016 году, написаны слова и фразы в мужском и женском роде — на голубом и розовом фоне соответственно.

«Мужские» добродетели звучат так: «разумный», «ответственный», «решительный», «идет к истине». «Женские» выглядят несколько иначе: «верная», «покладистая», «умная», «идет за мужем».

A post shared by Olga (@oljo_neshaeva) on Jul 16, 2017 at 6:24am PDT

Судя по макету, опубликованному застройщиком, на надписях странности этого дома не заканчиваются. Во дворе дома расположены «общая кухня», «территория для женщин», «территория для мужчин», «площадь с фонтаном любви», «кафе наших отношений» и «учреждение борьбы за культуру быта».

На сайте застройщика, компании Seven Suns, проект «Светлый мир „Вдвоем…“» не упомянут. Зато там рассказывается про «Светлый мир „Я — романтик…“», «Светлый мир „О юность…“», «Светлый мир „Внутри…“» и «Светлый мир „Жизнь…“».