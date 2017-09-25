шапито

Богатый китаец подарил девушке двухметрового плюшевого мишку. Но она все равно его отвергла

Meduza
15:47, 25 сентября 2017

В Китае студент подарил девушке, к которой испытывал симпатию, огромного плюшевого медведя. Юноша привез двухметровый подарок в университет на своем автомобиле.

Weibo

Несмотря на подарок, девушка отвергла поклонника. Правда, оставила медведя себе.

Weibo

Некоторые пользователи китайской соцсети Weibo предположили, что сцена с медведем — постановочная, и могла быть использована, как вирусная реклама. Неясно, кто стоит за рекламой — огромных плюшевых медведей производит американская компания Costco, у которой нет магазинов в Китае.

Weibo

Китайские СМИ сообщили, что огромные плюшевые медведи очень популярны у Fuerdai — китайской «золотой молодежи» — они заказывают их в онлайн-магазине Taobao.

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