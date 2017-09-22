Трики выпустил новый альбом. С участием Скриптонита и Смоки Мо!

Британский музыкант Трики выпустил тринадцатый студийный альбом «Ununiform». В записи альбома поучаствовали российские музыканты: Баста спродюсировал один трек, а в двух композициях в качестве гостей выступают рэперы Скриптонит и Смоки Мо.

Смоки Мо появляется в песне «Bang Boogie» и читает куплет на русском языке. Скриптонит поет на английском в треке «Blood of My Blood», а также участвовал в записи трех других композиций. Ранее Трики рассказывал, что давно слушает русский рэп и хотел записаться вместе с русскими музыкантами. Помимо этого на альбоме есть совместные треки с певицей Мартиной Топли-Берд, которая постоянно сотрудничает с Трики, с актрисой Азией Ардженто и другими.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4700951">Ununiform</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/14450">Tricky</a> на Яндекс.Музыке

Также альбом доступен в Apple Music.

Трики и раньше неоднократно выступал с российским музыкантами. Например, в 2011 году он во время своего выступления позвал на сцену рэпера Сяву. Он много раз выступал в России и во время одной из поездок сделал себе татуировку на животе с надписью «ТРИКИ» на русском языке.