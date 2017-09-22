nRansom: вирус-вымогатель, который требует от пользователей не биткоины, а обнаженные фото

21 сентября на сайт с образцами вирусов VirusTotal загрузили образец необычной программы: вирус-вымогатель nRansom блокирует компьютер и требует выкуп в виде обнаженных фотографий пользователя.

Обычно такие вирусы требуют перечислить какую-то сумму на биткоин-кошелек злоумышленников. Но в этом случае на экране появляется инструкция, в которой говорится, что пользователь должен связаться с хакерами по электронной почте, а затем отправить им как минимум 10 обнаженных фото.

«После этого нам нужно будет убедиться, что это ваши фотографии. Как только это произойдет, мы пришлем вам код для разблокировки компьютера. А ваши фото мы продадим в глубокой сети», — говорится в сообщении. Оно размещено на фоне повторяющейся картинки с паровозиком Томасом, восклицающим: «Пошел на ***».

Вирус также запускает на фоне музыку; файл с ней называется «your-mom-gay.mp3» («твоя-гейская-мама.mp3»).

Издание Motherboard предполагает, что это может быть ненастоящий вирус, а чья-то шутка: журналисты попытались заразить им виртуальную машину, но ничего не вышло. На VirusTotal указано, что программу распознали как вредоносную только часть антивирусов, в том числе McAfee и Avira, тогда как «Антивирус Касперского», DrWeb и NOD32 угрозу не обнаружили.