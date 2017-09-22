Фитнес-стартап пообещал платить пользователям за тренировки. И обанкротился

В США стартап Pact, который платил пользователям за посещения тренажерного зала и соблюдение диеты, обязали возместить клиентам 948 тысяч долларов (55 миллионов рублей). Компания обанкротилась и перестала выплачивать пользователям обещанное вознаграждение.

Приложение Pact запустилось в 2014 году. Сервис отслеживал пользователей по GPS — у стартапа были договоренности со многими фитнес-клубами США. Пользователь выбирал задачи (пробежки, соблюдение диеты, посещение тренажерного зала или бассейна) и устанавливал размер штрафа (от 5 до 50 долларов) на тот случай, если не выполнит задачу. Затем он приходил в зал, отмечался в приложении, оставлял включенным GPS и занимался. После этого приложение перечисляло ему деньги за выполненное задание.

Клиенты начали жаловаться на Pact еще до того, как стартап закрылся. Некоторые пользователи не могли отменить подписку — приложение продолжало снимать с них штрафы. Другие отмечали, что исправно выполняли задания, но не получали вознаграждения.

Судя по отзывам пользователей, много заработать, используя Pact, не удавалось. Житель США, который занимался с помощью сервиса два года, заработал около 150 долларов (около 8 тысяч рублей) за 390 тренировок.