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Вышел трейлер «Карателя» — сериала Netflix по комиксам Marvel

Meduza
15:50, 20 сентября 2017

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Каратель» по комиксам издательства Marvel. Сериал расскажет о борце с преступностью Фрэнке Касле, который скрывается под псевдонимом Каратель.

Marvelʼs The Punisher | Official Trailer [HD] | Netflix
Netflix

Главные роли в сериале исполнили Джон Бернтал, Бен Барнс и Джейми Рэй Ньюман. Это четвертая экранизация комиксов про Карателя; полнометражные фильмы вышли в 1998 году, 2004 году и 2008 году.

Когда именно выйдет сериал, неизвестно, но представители Netflix отметили, что это произойдет до конца 2017 года.

Фото в анонсе: Netflix / Youtube

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Фото в анонсе: Netflix / Youtube

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