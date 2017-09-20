Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Каратель» по комиксам издательства Marvel. Сериал расскажет о борце с преступностью Фрэнке Касле, который скрывается под псевдонимом Каратель.

Marvelʼs The Punisher | Official Trailer [HD] | Netflix Netflix

Главные роли в сериале исполнили Джон Бернтал, Бен Барнс и Джейми Рэй Ньюман. Это четвертая экранизация комиксов про Карателя; полнометражные фильмы вышли в 1998 году, 2004 году и 2008 году.

Когда именно выйдет сериал, неизвестно, но представители Netflix отметили, что это произойдет до конца 2017 года.