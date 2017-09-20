Лара Крофт вернулась! Вышел первый трейлер фильма  «Tomb Raider»

Tomb Raider — Official Trailer #1 — Warner Bros. UK Warner Bros. UK

Компания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» о приключениях героини видеоигр Лары Крофт. Согласно сюжету нового фильма, Лара Крофт отправляется в путешествие, чтобы узнать, при каких обстоятельствах пропал ее отец, известный археолог. Главную роль в фильме исполняет Алисия Викандер, обладательница «Оскара» за роль в фильме «Девушка из Дании».

Перезапуск киноверсии приключений Лары Крофт основан на новых видеоиграх из серии Tomb Raider, перезапущенной в 2013 году. В общей сложности вышли две игры из этой серии: Tomb Raider и Rise of the Tomb Raider.

По видеоиграм из серии Tomb Raider уже сняты два фильма с Анджелиной Джоли в главной роли. Фильмы вышли в 2001 и 2003 году.