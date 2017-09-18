«Постойте за меня»: в Сингапуре запустился стартап для тех, кто ненавидит очереди

В Сингапуре запустился стартап iQueue, который предлагает помощь тем, кто ненавидит стоять в очередях, — за вас это сделают сотрудники компании. На данный момент в стартапе работает 10 «профессиональных ожидающих». Они могут постоять в очереди на концерт или старт продаж лимитированных кроссовок, а также отстоять очередь и доставить купленные вещи на дом.

Один час очереди обойдется в 20 сингапурских долларов (855 рублей), три часа (с доставкой) — в 35 долларов (1500 рублей), а восемь часов — в 85 долларов (3640 рублей).

Пользовался ли кто-то услугами стартапа, неизвестно.