Александр Паль разбивает УАЗ и общается с гориллами в клипе Петра Федорова для группы Race to Space. Премьера на «Медузе»

Московская электронная группа Race to Space представляет клип на песню «Freefall» — ролик с постапокалиптическим сюжетом, снятый на бывшем военном объекте на полуострове Рыбачьем неподалеку от Мурманска, в самой северной точке в европейской части России.

RACE TO SPACE / R.A.I. — FREEFALL [Reincarnation] (official video) racetospace

Race to Space многое связывает с кинематографом — в группе поет актриса Мириам Сехон и до недавнего времени играл актер Петр Федоров («Дуэлянт», «Сталинград», «Россия 88» и так далее) — и в новом видео это хорошо видно. Собственно, режиссером клипа стал сам Федоров, а снял его один из ведущих молодых российских операторов Федор Лясс («Ледокол», «Про любовь», «Родина» и многое другое). Главную же роль во «Freefall» играет Александр Паль из «Горько» и «Хорошего мальчика» — здесь он обнаруживает себя в полуразрушенных пейзажах русского севера в окружении мрачных горилл. Что происходит дальше — смотрите сами.