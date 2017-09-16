Джейми Ли Кертис снова сыграет в «Хэллоуине». Это страшно хорошие новости!

Полгода назад режиссер фильмов ужасов Джон Карпентер, автор первого «Хэллоуина» (который вышел, страшно сказать, в 1978 году), заявил, что будет продюсировать новый фильм франшизы — «Хэллоуин возвращается». Культовый слэшер про маньяка-убийцу, сбежавшего из психиатрической клиники, возвращается уже в одиннадцатый раз. Режиссуру очередного продолжения Карпентер поручил автору «Ананасового экспресса» Дэвиду Гордону Грину, по ходу дела намекнув, что версии Роба Зомби он не очень котирует, и на этот раз будет по-настоящему страшно.

Похоже, это будет настоящий камбэк: на главную роль в фильме возвращается и Джейми Ли Кертис, которая противостояла злу в оригинальных «Хэллоуинах». Она снова сыграет роль, которая ее прославила, — сестру маньяка (и его антагонистку) Лори Строуд.

Andrew Eccles / Universal Pictures

События в «Хэллоуин возвращается» будут происходить через 40 лет после действия первого фильма, и ровно тогда же выйдет и само продолжение — осенью 2018 года.