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«Красный воробей»: трейлер фильма о русской шпионке с Дженнифер Лоуренс в главной роли
Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер фильма «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли.
Картина расскажет об агенте российской разведки Доминике Егоровой, которая получает задание раскрыть американского шпиона Натаниэля Нэша. У них завязываются романтические отношения, и Егорова переходит в ЦРУ. Теперь ее задача — обнаружить российского разведчика в Вашингтоне.
Помимо Лоуренс в фильме снялись Джоэл Эдгертон, Джереми Айронс и Шарлотта Рэмплинг. Режиссер — Френсис Лоуренс («Голодные игры»).
В российский прокат «Красный воробей» выйдет 26 апреля 2018 года.