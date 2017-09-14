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«Красный воробей»: трейлер фильма о русской шпионке с Дженнифер Лоуренс в главной роли

Meduza
14:10, 14 сентября 2017

Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер фильма «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

Red Sparrow | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX
20th Century Fox

Картина расскажет об агенте российской разведки Доминике Егоровой, которая получает задание раскрыть американского шпиона Натаниэля Нэша. У них завязываются романтические отношения, и Егорова переходит в ЦРУ. Теперь ее задача — обнаружить российского разведчика в Вашингтоне.

Помимо Лоуренс в фильме снялись Джоэл Эдгертон, Джереми Айронс и Шарлотта Рэмплинг. Режиссер — Френсис Лоуренс («Голодные игры»).

В российский прокат «Красный воробей» выйдет 26 апреля 2018 года.

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