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Баклана сделают маскотом стадиона «Зенита». Этих птиц обвиняли в порче крыши стадиона
Символом стадиона ФК «Зенит» «Санкт-Петербург» на сезон 2017/18 станет баклан. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе клуба.
В дни матчей сезона на стадионе будет работать маскот — ростовая кукла в форме баклана.
Ранее директор по связям с общественностью клуба Жанна Дембо заявила, что баклан станет символом стадиона (ее слова цитировали «Ведомости»). По словам Дембо, на «Санкт-Петербурге» появится не только ростовая кукла, но и указатели-бакланы.
Первое появление баклана-маскота на арене «Санкт-Петербург» запланировано на октябрь.
О бакланах в отношении «Санкт-Петербурга» (бывшей «Зенит-арены») впервые заговорил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. В интервью изданию «Спорт день за днем» в августе 2017 года он сказал, что эти птицы разрушают светоотражающее покрытие на крыше стадиона.
Позже Албин объявил, что фраза про бакланов была шуткой.
После его интервью в твиттере появился аккаунт «Крестовский баклан». Албин подписался на этот аккаунт.
Фото в анонсе: Menno Schaefer / Shutterstock.com