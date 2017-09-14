Баклана сделают маскотом стадиона «Зенита». Этих птиц обвиняли в порче крыши стадиона

Символом стадиона ФК «Зенит» «Санкт-Петербург» на сезон 2017/18 станет баклан. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе клуба.

В дни матчей сезона на стадионе будет работать маскот — ростовая кукла в форме баклана.

Ранее директор по связям с общественностью клуба Жанна Дембо заявила, что баклан станет символом стадиона (ее слова цитировали «Ведомости»). По словам Дембо, на «Санкт-Петербурге» появится не только ростовая кукла, но и указатели-бакланы.