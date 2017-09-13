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В Честерфилде появился цветочный мемориал принцессе Диане. Он очень странный

Meduza
09:41, 13 сентября 2017

В английском городе Честерфилд к 20-летию со дня смерти принцессы Дианы установили мемориал, сделанный из цветочных лепестков и листьев. И вряд ли он понравится королевской семье — женщина, изображенная на панно, совершенно не похожа на принцессу.

Опубликовано Chesterfield Borough Council 12 сентября 2017 г.
Опубликовано Chesterfield Borough Council 12 сентября 2017 г.

Мемориал установлен на одном из колодцев города. Это древняя английская традиция — украшать колодцы и источники цветочными панно во время церковных праздников.

Местные жители раскритиковали мемориал, но пресс-секретарь совета заявил, что любое искусство становится предметом обсуждения, а панно было установлено, чтобы привлечь посетителей в этот район. Также представители городского совета Честерфилда уточнили, что над панно работали 14 волонтеров, которые вдохновлялись древними традициями украшения колодцев.

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