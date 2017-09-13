В Честерфилде появился цветочный мемориал принцессе Диане. Он очень странный

В английском городе Честерфилд к 20-летию со дня смерти принцессы Дианы установили мемориал, сделанный из цветочных лепестков и листьев. И вряд ли он понравится королевской семье — женщина, изображенная на панно, совершенно не похожа на принцессу.

Мемориал установлен на одном из колодцев города. Это древняя английская традиция — украшать колодцы и источники цветочными панно во время церковных праздников.

Местные жители раскритиковали мемориал, но пресс-секретарь совета заявил, что любое искусство становится предметом обсуждения, а панно было установлено, чтобы привлечь посетителей в этот район. Также представители городского совета Честерфилда уточнили, что над панно работали 14 волонтеров, которые вдохновлялись древними традициями украшения колодцев.