Футболист Марко Асенсио пропустит матч «Реала» с АПОЭЛ. Он неудачно побрил ноги

Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» Марко Асенсио пропустит матч с кипрским АПОЭЛ на групповом этапе Лиги чемпионов.

Как сообщил тренер «Реала» Зинедин Зидан, у Асенсио вскочил прыщ на ноге, из-за которого он не может натянуть футбольную гетру. По информации испанского издания ABC, 21-летний футболист неудачно побрил ноги — после процедуры у него появилось раздражение кожи.

Зидан надеется, что Асенсио вернется в строй к воскресной игре с «Реал Сосьедад».