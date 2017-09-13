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Футболист Марко Асенсио пропустит матч «Реала» с АПОЭЛ. Он неудачно побрил ноги

Meduza
14:00, 13 сентября 2017

Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» Марко Асенсио пропустит матч с кипрским АПОЭЛ на групповом этапе Лиги чемпионов.

Как сообщил тренер «Реала» Зинедин Зидан, у Асенсио вскочил прыщ на ноге, из-за которого он не может натянуть футбольную гетру. По информации испанского издания ABC, 21-летний футболист неудачно побрил ноги — после процедуры у него появилось раздражение кожи.

Зидан надеется, что Асенсио вернется в строй к воскресной игре с «Реал Сосьедад».

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Фото в анонсе: Acero / Alter Photos / Sipa USA / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Acero / Alter Photos / Sipa USA / Scanpix / LETA

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