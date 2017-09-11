Студия Universal опубликовала тизер «50 оттенков свободы» — заключительного фильма трилогии об Анастейше Стил и Кристиане Грее.

Fifty Shades Freed — Teaser [HD] Fifty Shades

«50 оттенков свободы» — продолжение «50 оттенков серого» и «На 50 оттенков темнее», снятых по одноименным эротическим романам британской писательницы Э.Л. Джеймс. В третьем фильме Анастейша и Кристиан женятся. Однако их мирную семейную жизнь нарушает некто из прошлого Кристиана, угрожающий Анастейше.

Главные роли в картине исполнили Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и Тайлер Хэклин. Режиссер — Джеймс Фоули, снявший второй фильм трилогии. Сэм Тейлор-Джонсон, режиссер «50 оттенков серого», отказалась снимать вторую и третью части из-за конфликта с Джеймс.

В российский прокат фильм выйдет в феврале 2018 года.