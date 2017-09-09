Софи Лорен, «Мальчишник», молодой Парфенов: 15 роликов-сокровищ из архива Гостелерадио СССР (которые вы наверняка не видели)

Уже несколько месяцев на ютьюбе существует канал «Архив Гостелерадио СССР» . Судя по числу просмотров, о его существовании практически никто не знает. Между тем, там попадаются настоящие сокровища. Чего стоит, например, интервью Софи Лорен на Московском кинофестивале — или выступление группы «Мальчишник» на советском телевидении практически без цензуры. Мы выбрали полтора десятка интересных роликов из этого архива на свой вкус.

Интервью Софи Лорен

Итальянская актриса Софи Лорен приезжала в СССР как минимум дважды. В 1969 году она снималась в фильме «Подсолнухи», итальянско-советской мелодраме о Второй мировой войне. А в 1965-м посещала VI Московский кинофестиваль и дала советским журналистам интервью. Смотрите, как она дымит сигаретой в кадре!

Софи Лорен 1965 год на VI Московском кинофестивале Архив Гостелерадио СССР

Саманта Смит в «Артеке»

Американская школьница Саманта Смит осенью 1982 года написала генсеку СССР Юрию Андропову письмо с вопросом: хочет ли лидер Советского Союза развязать ядерную войну? Через некоторое время десятилетняя девочка получила от Андропова дружелюбный ответ с обещанием мира и приглашением в лагерь «Артек» — «если пустят родители». Родители Саманту отпустили, и вот как освещался ее визит на советском телевидении.

Добро пожаловать, Саманта! (Саманта Смит в СССР в Артеке 1983 г.) Архив Гостелерадио СССР

Москва, 1967

Взгляд на город с птичьего полета и из окна автомобиля. Стелла с ракетой у гостиницы «Космос», высотки на проспекте Калинина (Новый Арбат), институт Гидропроект. И дружба народов!

Москва 1967 год Архив Гостелерадио СССР

Папа Филиппа Киркорова

Бедрос Киркоров поет песню о сыне.

Бедрос Киркоров Архив Гостелерадио СССР

Открытие сезона в Ленкоме

1978 год. Ирина Алферова, Олег Янковский, Николай Караченцов, Татьяна Догилева (тут ее называют Догилёвой), Марк Захаров.

Сюжет из программы от 06 августа 1978 года об открытии 51-го сезона Театра им. Ленинского комсомола Архив Гостелерадио СССР

Герои вчерашних дней

Андрей Макаревич дает интервью программе «Детский видеоканал». А потом «Машина времени» — под фонограмму, но очень артистично — исполняет песню «Герои вчерашних дней». Обратите внимание на великолепные усы Александра Кутикова.

Детский видеоканал. Интервью с А.Макаревичем Архив Гостелерадио СССР

Операция «Гром»

Теракт в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в 1988 году, к счастью, обошедшийся без жертв. Полковник КГБ Евгений Шереметьев рассказывает, как ему удалось освободить детей и их учительницу из захваченного автобуса.

Операция «Гром». 1988 г. Архив Гостелерадио СССР

Козаков читает Бродского

Актер Михаил Козаков читает стихи Иосифа Бродского в программе «Зеленая лампа», 1988 год.

Михаил Козаков читает стихи Иосифа Бродского Архив Гостелерадио СССР

«Голубой огонек» с Шерлоком Холмсом

Шерлок Холмс (внезапно с усами) и Доктор Ватсон (внезапно без усов) встречаются в «Голубом огоньке». И сразу же проводят мини-расследование.

Голубой огонек Шерлок Холмс и доктор Ватсон Архив Гостелерадио СССР

Виктор Цой поет о войне

Эта подборка вряд ли могла обойтись без Виктора Цоя. В 1988 году группа «Кино» записала несколько песен для телетрансляции, как водилось на советском (и не только) ТВ — под фонограмму. Вот один из дублей песни «Война». Особенно забавно, как поначалу расслабленный Цой под первые такты фонограммы входит в героический образ.

Виктор Цой, Кино — Война Архив Гостелерадио СССР

Финал «Что? Где? Когда?»

Команда Галины Наумовой проигрывает телезрителям в финале 1990 года. Не спасает знатоков даже Александр Друзь. При розыгрыше последнего вопроса возникает спорная ситуация; чтобы ее разрешить, в кадр входит легендарный ведущий «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов.

Что? Где? Когда? Финал 1990 г. Архив Гостелерадио СССР

Парфенов подводит итоги

Как всегда ироничный Леонид Парфенов подводит итоги 1991 года.

Леонид Парфенов Дело № 7 Архив Гостелерадио СССР

Арлазоров разыгрывает мужика

Простите, но это фрагмент программы «Аншлаг». Ныне покойный Ян Арлазоров «разыгрывает мужика» в зале, а также злободневно шутит про ваучеры и Сбербанк.

Ян Арлазоров. Мужик, хочешь я тебя разыграю?.. Архив Гостелерадио СССР

Листьев ведет «Поле чудес»

Один из первых выпусков капитал-шоу «Поле чудес». Знаменательно хотя бы то, что ведет программу Владислав Листьев, а не Леонид Якубович (ставший позже ее символом).

Поле чудес один из первых выпусков 1990 год Архив Гостелерадио СССР

Секс без перерыва

Наконец, невероятное по нынешним временам выступление «Мальчишника» в программе «50 на 50». Группа исполняет свой хит «Сестра» (о том, как лирический герой сексуально образовывается благодаря насыщенной личной жизни старшей сестры), новую на тот момент песню «Танцы», а также фрагмент знаменитой «Секс без перерыва». Причем в этом треке музыкальную фонограмму заменяет талантливый битбокс от Дельфина (да-да, это тот самый Дельфин, который потом запишет альбом «Глубина резкости»). Целиком песню про секс «Мальчишнику» спеть в эфире не разрешили.