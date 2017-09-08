На картах Москвы появился перекресток, которого на самом деле нет. Водители поверили навигатору, а не реальности

На картах Google и «Яндекс» появился перекресток на пересечении московских улиц Чаянова, Васильевской и 1-й Тверской-Ямской. В реальности перекрестка на этом месте нет — там отсутствуют светофоры, дорожные знаки и разметка. Однако московские водители все равно проезжают через него — их ведет навигатор.

Открыли проезд через 1-ю Тверскую-Ямскую с Васильевской на Чаянова. Пока без светофора и с риском для жизни. Сейчас ситуация больше всего напоминает хаос на улицах Дели (правда без коров) с, Светлана Колосова Опубликовано Синие Ведёрки 7 сентября 2017 г.

6 сентября на официальном сайте мэра Москвы появился список улиц, на которых изменится движение после «завершения городского благоустройства». Мэрия сообщила о сквозном проезде через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу: «Машины смогут пересечь Тверскую, проезжая с улицы Чаянова на улицу Васильева (на самом деле название улицы — Васильевская, в Москве нет улицы Васильева, — прим. „Медузы“) напрямую по оборудованному светофорами перекрестку. Движение будет возможно и в обратную сторону».

В Центре организации дорожного движения заявили, что сквозной проезд через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу еще не открыли. Перекресток в этом месте появится позже. «Проезд будет открыт только после установки светофоров и установки всех необходимых знаков и нанесения разметки», — сообщила представитель ЦОДД Анастасия Писарь. Когда именно это произойдет, Писарь не уточнила.

Дополнение. Представитель «Яндекса» сообщил «Медузе», что «маршрут через [1-ю Тверскую-Ямскую] улицу не строится», а перекресток «существует физически». Почему на «Яндекс.Картах» на пересечении улиц указаны светофоры, которых нет в действительности, он не объяснил. Сообщество «Синие ведерки» подтвердило, что именно «Яндекс.Навигатор» 7 сентября вел водителей по этому маршруту.

На момент написания заметки «Яндекс.Карты» все еще показывали перекресток: